Ольга Карпова, 23 апреля 2021, 16:28 — REGNUM На Ставрополье разваливается построенная три месяца назад больница. Новое здание медорганизации в селе Кугульта Грачевского муниципального округа дало трещину. Учреждение было построено по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». На строительство сельской больницы из краевой казны направили 120 млн рублей.
Медучреждение рассчитано на прием до 100 пациентов в день, в нем также есть стационар на 15 человек. Торжественная сдача в эксплуатацию состоялась в конце декабря 2020 года. И вот спустя три месяца жители села пожаловались в соцсетях на проблему, разместив фото с глубокими трещинами под потолком и на стенах, а также треснувшими стеклами окон.
Строительные работы выполняла компания «Стройка», за что, согласно госконтракту, получила почти 92 млн рублей. Остальная сумма пошла на закупку оборудования и мебели, пишет «Блокнот». Инспектировать строительные работы приезжал губернатор Владимир Владимиров, сообщив об этом в своем Instagram. Жители Ставрополья отозвались на информацию о разрушении новостроя в соцсетях. Ряд подписчиков страницы «Блокнот Ставрополь» в Instagram мрачно шутили, другие — вспомнили Сталина и его методы борьбы с казнокрадами и нерадивыми строителями.
«Стиль «хай так», — предложил название для такого некачественного строительства некто v_olo_d_ia.
«Лейкопластырем фельдшер залепит трещинки. Усадку здание дало», — объяснил причину разрушения здания и предложил решение проблемы Владимир.
«Может, пора уже в тюрьму сажать за такие дела?» — возмутился iz_br.
«При Сталине все участники строительства уже бы осваивали тайгу с пилой, перевыполняя план», — заметил Василий З.
«Подрядчика уже и след простыл: или ликвидировался, или обанкротился, но заказчики и приёмщики ещё здесь», — назвал тех, с кого надо спросить за такое разбазаривание бюджетных денег Godefroi.
Некоторые ставропольчане обвинили в разрушении здания больницы не только строителей, которые «не умеют строить» и выигрывают тендеры только лишь из-за того, что предлагают самую низкую цену за свою работу, но и чиновников, которые, по мнению жителей края, всё разворовали.
«По колонне пошла трещина, явно, что здание дало усадку. Первый признак — некачественно или безграмотно были выполнены фундаментные работы. Собственно говоря, тот вид работ, где больше всего можно «спрятать» денег. Ну, а отвечать должны все: и застройщик, и те, кто должен был контролировать работы, те, кто подписал акты о приемке выполненных работ, и те, кто дал разрешение на ввод в эксплуатацию. Еще одна черная полоса в копилку губернатора», — профессионально оценил разрушения еще один комментатор.
«А всё потому, что тендер «выигрывают» свои за откат, и хороший откат, а там и себе в карман надо что-то положить, а на строительство остаются копейки. А значит, некачественный стройматериал и так далее, ведь при сдаче объектов надо отстегнуть ещё всем службам, которые поставят свои подписи на разрешение сдачи в эксплуатацию. Вот вам и результат», — со знанием дела прокомментировал Анатолий Ш.
«Себе бы так дома строили», — явно намекая на чиновников, пожелал VIVAT.
«Выбрали подрядчика, предложившего самую низкую цену, всё по закону… вот только с качеством строительства, как всегда в таких случаях, проблема», — не увидел ничего нового в сообщении о разрушенной больнице пользователь с ником Старый дед.
«Разворовали — это скорее всего. Они же так любят деньги. Они так притягиваются к нашим чиновникам. Ну прямо сами лезут в карман. Кого-то хотят выставить дураками. Да народ-то намного умнее вас», — вторит ему Надежда А.
«Если только в одном месте лопнула стена — рукопопые строители. Если везде — рукопопые правители, которые допускают в своей «вотчине» наплевательское отношение и к порученному делу, и к ним самим», — вынесла приговор Тамара Б.
«Прям так и хочется сказать: «Никогда такого не было, и вот опять». Обидно и за деньги потраченные, и за людей, которые будут там лечиться», — подытожила Елена П.