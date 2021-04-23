Минск, , 14:48 — REGNUM Евросоюз и США исходят из одних и тех же целей в применении санкций к Белоруссии. При этом имеются варианты применения ограничительных мер и санкции США не являются обязательными для исполнения субъектами ЕС, сказано в комментарии белорусского представительства ЕС.

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У Евросоюза и США разные регулятивные основы и перечни, которые применяются в их соответствующих юрисдикциях, пояснили в представительстве. «Санкции США в отношении юридических и физических лиц Белоруссии не являются обязательными для физических и юридических лиц Европейского союза», — цитирует «Интерфакс» комментарий представительства ЕС в Белоруссии.

«ЕС применяет собственный автономный режим санкций ввиду ситуации в Белоруссии, который распространяется на 88 физических и 7 юридических лиц. «Белнефтехим» не внесен в перечень Советом Европейского союза. Кроме того, в ЕС действует запрет на экспорт оружия и оборудования, которые могут быть использованы для репрессий в стране», — сказано в официальном комментарии.

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Напомним, 19 апреля Госдеп США проинформировал о возобновлении минфином действия санкций в отношении белорусского госконцерна «Белнефтехим», его торгового представительства в США и семи предприятий этого концерна — НПЗ «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно», УП «Белорусский нефтяной торговый дом». Мораторий действовал с 2015 года и был возобновлён в связи с фальсификацией президентских выборов в Белоруссии и террором в отношении участников белорусских протестных манифестаций.

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