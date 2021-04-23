Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону на главном железнодорожном вокзале открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

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«Прививочный кабинет расположен в медпункте железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» на Привокзальной площади», — уточнили в мэрии.

Принимать желающих получить прививку медики будут с 14:00 до 19:00 мск все дни, кроме воскресенья.

Ранее сообщалось о закрытии в Ростове-на-Дону двух мобильных прививочных пунктов.

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