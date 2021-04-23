Москва, , 14:47 — REGNUM Если бы не влияние таких неблагоприятных факторов, как, например, угроза санкций, то рубль мог бы вполне стоить 65 рублей за 1 доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал информацию о том, что в министерстве экономического развития курс рубля назвали заниженным.

«Говоря о заниженности курса валюты, часто подразумевают, что он занижен относительно своего паритета покупательной способности (ППС). ППС рубля относительно доллара составляет примерно 23−24 рубля за доллар. Другими словами, на 23−24 рубля в России можно купить столько товаров и услуг, сколько на 1 доллар в США, — сказал Ермолаев. — Валюты большинства стран мира занижены относительно своих ППС — это нормально. Но часто под заниженностью имеют в виду то, что национальная валюта будет дороже, если убрать некие временные неблагоприятные факторы, например угрозы санкций».

Как полагает Ермолаев, это как раз российский случай.

«По различным оценкам, в этом случае рубль вполне мог бы стоить в диапазоне 65 рублей за доллар, — сказал Ермолаев. — Если нефть не подешевеет и не появится угроза новых санкций и прочие «чёрные лебеди», то 70−72 рубля за доллар вполне реальны. Но, к сожалению, рисков много, и они практически непредсказуемы. Например, в начале марта множество аналитиков писали, что рубль движется к 70 рублям за доллар. После интервью Байдена начали писать, что рубль может уйти к 80 рублям за доллар. Этот пример показывает, насколько нестабилен курс рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что политическое давление на РФ будет спадать, что отразится и на курсе российской валюты.

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