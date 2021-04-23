Варшава, , 14:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши приняло к сведению решение МИД России о высылке пяти польских дипломатов. Об этом 23 апреля сообщил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Шимон Шинковский вель Сенк «Мы это (высылку дипломатов) зафиксировали, принимаем к сведению, оставляем за собой право на адекватную реакцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 23 апреля, вызванному в МИД России послу Польши в МосквеКшиштофу Краевскомубыло сообщено о решении российской стороны выслать пять сотрудников польского диппредставительства.

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