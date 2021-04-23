Омск, , 14:42 — REGNUM В Омской области на участке реки Иртыш от Черлака до Покрово-Иртышского вечером 22 апреля начался ледоход. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, эта дата близка к среднемноголетним. В УГМС уточнили, что на участке Иртыша Новая Станица — Омск — Красноярка при густом ледоходе зафиксирован рост уровня воды с интенсивностью 55−114 см за сутки без достижения критических отметок. Подвижки льда с ростом уровня воды 1−23 см за сутки продолжаются на участке Карташово — Тара и на реке Туй.

На притоках Иртыша — реках Большой Аёв, Оша, Тара, Уй, Шиш из-за похолодания уровень воды снижается с интенсивностью 7−49 см за сутки.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, из-за повышения температуры воздуха в ближайшие дни на Иртыше и его притоках уровень воды будет расти. Вскрытие Иртыша ожидается на участке от Карташово до Тары.

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