Москва, , 14:50 — REGNUM Сетевое издание «Медуза» включено в список СМИ-иноагентов Министерством юстиции РФ. Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба Минюста.

В ведомстве отметили, что на основании требований действующего законодательства включили названное СМИ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Речь идёт о зарегистрированном 10 июня 2014 года в Латвии юридическом лице — владельце издания.

Основатель и генеральный директор проекта — журналистка Галина Тимченко. В 2014—2016 годах она была и главным редактором сетевого издания.

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