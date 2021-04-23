Цюрих, Швейцария, , 14:41 — REGNUM В список главных арбитров, которые будут работать на матчах футбольного турнира Олимпиады в Токио, вошла российский рефери Анастасия Пустовойтова. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что помимо Пустовойтовой, в список судей турнира включена Екатерина Курочкина в качестве ассистента арбитра.

Мужской турнир на Олимпиаде будет проходить с 22 июля по 7 августа, женский — с 21 июля по 6 августа.

Пустовойтова стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 17 апреля она обслуживала матч «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». В марте 2020 года она впервые работала в качестве резервного арбитра на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ахмат».