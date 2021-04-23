Москва, , 14:47 — REGNUM Новую российскую орбитальную станцию планируется полностью развернуть в два этапа к 2035 году. Об этом 23 апреля рассказал журналистам исполнительный директор государственной корпорации Роскосмос по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Перекрестный период продлится несколько лет. Зависит от конкретного технического проекта», — сказал он.

Также исполнительный директор Роскосмоса рассказал, что узловой модуль и многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который должен быть запущен позднее в текущем году к Международной космической станции, останутся в ее составе.

При этом Блошенко уточнил, что первый этап развертывания новой российской станции на орбите начнется в 2025—2026 годах.

«С 2030 по 2035 годы будет второй этап», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин провел с отрядом космонавтов обсуждение проекта новой российской орбитальной служебной станции.