Самара, , 14:48 — REGNUM 191 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 60 244 случаев заражения коронавирусом. При этом всего в регионе скончались 1415 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа — 15 человек.

Отмечается, что в Самарской области справились с вирусом 57 369 человек, в том числе 204 человека выздоровели за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 апреля в регионе выявили 190 случаев заражения коронавирусом.