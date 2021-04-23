Мадрид, , 14:41 — REGNUM Многотысячные увольнения испанских сотрудников банковских компаний CaixaBank и BBVA являются тревожными и непонятными. Об этом заявила третий заместитель председателя правительства Испании Иоланда Диас в интервью радиостанции Cadena Ser.

По её словам, такое изменение в структуре штата данных компаний является неприемлемым.

Накануне банковская компания BBVA, владеющая вторым по величине банком в Испании, сообщила профсоюзам о своем намерении сократить 3800 рабочих мест, что эквивалентно 16% его штата.

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