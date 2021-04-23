Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Жителей Ростовской области пригласили принять участие в субботнике как в очном режиме, так и в формате онлайн. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

«В субботнике смогут принять участие все желающие, несмотря на действующие эпидемиологические ограничения, ведь предусмотрены не только оффлайн-активности, но и онлайн», — сказано в сообщении.

В очном режиме запланировано наведение порядка во дворах и благоустройство общественных пространств, озеленение территорий и другие работы. Какие мероприятия состоятся в режиме онлайн, не уточняется.

Жителей Ростова-на-Дону пригласили навести порядок в парке «Дружба» на берегу Северного водохранилища.