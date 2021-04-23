Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Грабитель ювелирного салона на юге Санкт-Петербурга не смог долго скрываться от правоохранительных органов и спустя полтора часа был пойман. Об этом 23 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ограбление ювелирного магазина на улице Звездной, 8 было совершено утром 23 апреля. Неизвестный мужчина в маске разбил витрины и похитил украшения в ювелирном магазине, а затем скрылся.

Незамедлительно на розыск злоумышленника были ориентированы оперативники «разбойного» отдела уголовного розыска Главка и районного угрозыска. А спустя полтора часа по горячим следам преступник был пойман. Мужчина прятался во дворах около гаражей на Московском шоссе, 34. Грабителем оказался 45-летний безработный местный житель.

«По словам задержанного, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности и решил пойти на преступление ради урегулирования финансовых проблем, — рассказали в полиции. — Задержанного доставили в полицию для проведения процессуальных действий, похищенное полностью изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».