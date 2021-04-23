Москва, 23 апреля 2021, 14:40 — REGNUM Российские банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет. Эти данные гораздо более наглядно отражают реальное снижение доходов населения, чем официальная статистика, поскольку в них учтены сведения о падении серых доходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, банки во время пандемии активнее перекладывали работу с должниками на коллекторов, передав им за год рекордные 582 млрд руб. проблемных долгов.
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