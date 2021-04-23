Луганск, , 14:39 — REGNUM Украинские боевики разместили зенитно-ракетных комплексы «Оса» в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе. Об этом 23 апреля сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции.

Он добавил, что украинские боевики разместили также зенитно-ракетные комплексы 9К33 «Оса» и бронетехнику в подконтрольных Киеву Врубовке, Смоляниново и Видродження.

Как сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе началась в 2014 году по приказу из Киева. Поводом для проведения так называемой «антитеррористической операции» в регионе стали массовые протесты против результатов государственного переворота, который произошёл в Киеве в начале года. Жертвами гражданской войны на Украине по официальным данным стали более 13 тыс. человек.

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