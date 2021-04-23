Казань, , 14:45 — REGNUM В Татарии на реализацию нацпроектов в прошлом году было направлено 30,7 млрд рублей. На эти средства провели капитальный ремонт и строительство 348 объектов. В текущем году на выполнение нацпроектов заложено 30,8 млрд рублей. Капитальным строительством и ремонтом будет охвачено порядка 300 объектов. Об этом 23 апреля заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая в Госсовете РТ с отчетом о деятельности республиканских органов исполнительной власти за 2020 год.

По словам спикера, наряду с региональными проектами в прошлом году было реализовано 50 республиканских программ, в рамках которых построили и отремонтировали 3725 объектов. На эти цели из регионального бюджета направили более 54 млрд рублей.

«С учетом, что мы завершили несколько программ, в этом году будет реализовано 44 программы на 47,7 млрд рублей, среди них появилась новая — по капремонту школьных пищеблоков», — заявил премьер-министр.

В прошлом году по нацпроектам и республиканским программам в республике построили 28 детсадов и 10 школ, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию шесть школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировали отремонтировать 90 участков автодорог общей протяженностью около 175 км. Еще четыре объекта перейдут на 2022 год.

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