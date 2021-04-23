Ташкент, , 14:37 — REGNUM Рассрочку на уплату налогов предоставили субъектам предпринимательства в Узбекистане. Об этом 23 апреля сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Льгота распространяется на субъекты бизнеса, которые не могут платить налоги по объективным причинам и исправно выплачивали их последние три года. Право на рассрочку предоставят с 1 июня 2021 года.

По данным государственного налогового комитета, в Узбекистане зарегистрировано 201,3 тыс. юридических лиц (67,7%), зарегистрированные более трех лет назад.

Указ президента также прекращает деятельность рабочей группы по координации проведения эксперимента по улучшению инвестиционного климата в Ташкенте.