Москва, , 14:36 — REGNUM По итогам состоявшегося 22 апреля визита делегации Минэкономики Белоруссии в Минэкономразвития России чиновники обсудили оргвопросы разработки макроэкономических прогнозов в России и в Белоруссии, а также инструментарий и подходы к разработке и уточнению сценариев развития, ознакомились с механизмом обмена оперативными данными. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

«Отдельным вопросом повестки дня стала возможность обмена информацией о прогнозах социально-экономического развития двух стран на постоянной основе», — сказано в официальном сообщении.

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Напомним, 22 апреля в Москве прошил переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. По итогам не было заявлено о принятии важных решений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил прессе, что Лукашенко и Путин не обсуждали объединение Белоруссии и России.

Отметим, официальный Минск до сих пор не признаёт территориальную целостность России. По словам Пескова, проблема непризнания официальным Минском Крыма в составе России — это «суверенное право Белоруссии», которое «совсем не осложняет» отношения в Союзном государстве.

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