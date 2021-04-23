Ярославль, 23 апреля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. 23 апреля 2021 года городские власти встретились с общественниками и жителями Дзержинского района Ярославля, на которой рассказали о планах благоустройства Павловской рощи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча в Павловской роще

«Предполагается устройство парковки для тех, кто приехал погулять в парке. Причем её размещение продиктовано тем, что она там сегодня уже есть. Это вход с Урицкого, там эта парковка стихийно уже существует в накатанном грунтовом исполнении. Мы по существующим площадкам просто сделаем в твердом исполнении, чтобы было чище, и люди спокойно и цивилизованно могли парковаться. Вдоль дорожек, которые уже есть в парке, запланировано сделать светодиодное освещение. Сейчас рассматриваются варианты, как это сделать в наиболее щадящем режиме. Какой ущерб мы нанесем, если будем прокладывать кабель в земле. Если не получится в земле, тогда сверху. Самое главное, что мы предполагаем — это устройство набережной. Те дорожки, которые уже есть, мы предлагаем сделать в плитке, сделать там лавочки и качели. Это всё обогатит ту территорию, которая уже есть», — рассказал руководитель проектной организации Павел Гребенщиков.

Помимо этого, проектировщики хотят отметить место, где раньше находилась усадьба купцов Вахрамеевых «Павловское», вокруг которой был разбит парк — нынешняя роща.

«Запланировано по историческим картам восстановить истинное местоположение усадьбы, чтобы сделать небольшую ландшафтную композицию в том месте, где был основной корпус усадьбы. Чтобы люди могли прийти и посмотреть. Развитие идеи — сделать там макет с подсветкой. Как на самом деле выглядела усадьба. Это тоже запланировано в обоих вариантах проекта», — пояснил Павел Гребенщиков.

Помимо этого, в смету проекта обещают заложить средства на укрепление нижней части набережной, ремонт лестниц и арочного моста. Павел Гребенщиков отметил, что реконструкция и обустройство парка возможны только при получении согласия от департамента природопользования Ярославской области.