Рязань, , 14:39 — REGNUM Всероссийский субботник пройдёт в Рязанской области 24 апреля. Кроме уборки общественных мест запланированы встречи с волонтёрами, которые расскажут об отборе территорий для благоустройства, сообщили 23 апреля в пресс-службе правительства региона.

Субботник посвящён теме городской среды и экологичного поведения. Неравнодушных жителей призывают помочь с уборкой дворов и общественных пространств, высадить цветы и деревья. Для рязанцев запланированы онлайн-лекции и воркшопы по вопросам благоустройства и экологического воспитания, кроме того в муниципалитетах пройдут благотворительные акции и конкурсы. В рамках субботника волонтёры проинформируют жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства на общероссийской платформе для голосования, и расскажут о том, как пользоваться ресурсом.

Всероссийский субботник проводится при поддержке Минстроя РФ.