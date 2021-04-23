Лозанна, Швейцария, , 14:34 — REGNUM Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что Лапшин признан виновным в нарушении антидопинговых правил, которое произошло в 2013 году. Он получил дисквалификацию на 12 месяцев. Срок отсчитывается с 23 апреля.

Лапшину грозила дисквалификация на два года, но CAS решил, что биатлонист не хотел жульничать или повышать спортивные результаты. Суд определил, что источником запрещённого вещества был назальный спрей.

Напомним, Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. В марте 2017 года он принял южнокорейское гражданство и стал выступать за эту страну.