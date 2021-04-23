Москва, , 14:34 — REGNUM На фондовом рынке, как и на рынке криптовалюты, можно наблюдать явный перегрев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что биткоин подешевел больше чем на 5%.

«Колеблющая динамика курса биткоина уже никого не должна удивлять. Причинами скачков в рамках 10−15% в сторону повышения или снижения котировок цифровой валюты могут быть политика инвестирования со стороны крупных игроков, а также децентрализированное регулирование криптобиржи, — сказала Скрыль. — На данный момент у всех заинтересованных игроков есть понимание, что биткоин является высоковолатильным активом и необходимо трезво оценивать риск потери всех вложенных в криптовалюту денег».

По ее словам, на фондовом рынке, как и на рынке криптовалюты, можно наблюдать явный перегрев.

«Компании, не получившие прибыли, увеличили стоимость своих финансовых активов в несколько раз за последний год. Всем известно, что после бума происходит спад. Поэтому не исключено, что сейчас после роста цифровых активов наступит их крах. Еще более сокрушительный, чем так называемый кризис доткомов», — пояснила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, биткоин в ходе торгов на бирже упал в цене на 5,78%, до 48,5 тыс. долларов.

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