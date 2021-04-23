Лондон, , 14:33 — REGNUM Большинство жителей Республики Ирландия и британской Северной Ирландии полагают, что североирландские территории перестанут подчиняться Лондону в течение ближайшей четверти века. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на итоги опроса, проведённого BBC.

В британском Ольстере, как неофициально именуют Северную Ирландию, около 50% жителей готовы проголосовать за сохранение региона в составе Великобритании, но при этом столько же желают объединения с Ирландией.

В Ирландии более половины респондентов высказались за объединение с Ольстером, но 27% граждан хотели бы оставить всё как есть.

В обеих Ирландиях полагают, что в ближайшие десять лет ситуация останется прежней, однако в течение 25 лет Северная Ирландия может выйти из0под британского владычества.

В Ольстере 75%, а в Ирландии 87% респондентов отметили, что североирландский вопрос пока не урегулирован. Это грозит новыми вспышками насилия.

Незадолго до проведения опроса премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон назвал себя «гордым юнионистом», то есть выступил за сохранение Северной Ирландии под контролем Лондона.

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