Москва, , 14:32 — REGNUM Мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое использовалось в Москве для контроля за носителями коронавируса, стало бронзовым призёром международной премии Edison Awards. Об этом 23 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Премия Edison Awards признает и отмечает самые инновационные продукты и их создателей и негласно считается «Оскаром» за инновационные изобретения», — рассказали в мэрии.

«Социальный мониторинг» занял третье место в категории «Доступность и прозрачность». Первое место занял проект USAFacts о статистике по коронавирусу в США. На втором месте разработка из Саудовской Аравии.