Москва, 23 апреля 2021, 14:32 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что Курская область должна делиться с другими регионами наработками и новыми подходами развития транспортной инфраструктуры, сообщает ИА REGNUM.
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Матвиенко: Курская область должна стать примером решения проблем с дорогами
«Курской области удалось заметно продвинуться в решении одной из наших вечных проблем — я имею в виду состояние дорожной инфраструктуры. Конечно, Роман Владимирович, здесь пригодился ваш опыт в Росавтодоре и связи в хорошем смысле этого слова. Считаю, что с таким бэкграундом вы могли бы взять на себя и более амбициозную задачу — сделать Курскую область примером для всей России, для других субъектов по качеству дорог. Если у вас есть новые нетривиальные подходы, ноу-хау, нужно активнее ими делиться с другими субъектами в рамках межрегионального сотрудничества. Для начала, например, в масштабе Центрального федерального округа.
Не секрет, что зачастую, пересекая границу двух регионов, как будто попадаешь в другую страну: резко портится качество дорожного полотна, а значит, сразу проседает и имидж региона. Надо стремиться к тому, чтобы дороги у нас были везде одинаково хорошими, и не только федеральные. Межрегиональная кооперация здесь всем пойдет на пользу. Давайте об этом подумаем», — заявила Валентина Матвиенко.
Дороги прочно вошли в фольклор населения в качестве одной из бед России. Система российских автодорог включает в себя дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения, и её деятельность контролируется органами власти того или иного уровня, в соответствии с законодательством. Протяженность дорог за последние десять лет практически удвоилась, однако критики заявляют, что рост произошёл в основном за счет включения в статистику дорог во дворах. Между тем транспортной стратегией России до 2030 года общая протяжённость дорожной сети автодорог страны при инновационном развитии экономики должна увеличиться в полтора раза и достигнуть 1,7 млн км.