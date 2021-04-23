Москва, , 14:32 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что Курская область должна делиться с другими регионами наработками и новыми подходами развития транспортной инфраструктуры, сообщает ИА REGNUM.

«Курской области удалось заметно продвинуться в решении одной из наших вечных проблем — я имею в виду состояние дорожной инфраструктуры. Конечно, Роман Владимирович, здесь пригодился ваш опыт в Росавтодоре и связи в хорошем смысле этого слова. Считаю, что с таким бэкграундом вы могли бы взять на себя и более амбициозную задачу — сделать Курскую область примером для всей России, для других субъектов по качеству дорог. Если у вас есть новые нетривиальные подходы, ноу-хау, нужно активнее ими делиться с другими субъектами в рамках межрегионального сотрудничества. Для начала, например, в масштабе Центрального федерального округа.

Не секрет, что зачастую, пересекая границу двух регионов, как будто попадаешь в другую страну: резко портится качество дорожного полотна, а значит, сразу проседает и имидж региона. Надо стремиться к тому, чтобы дороги у нас были везде одинаково хорошими, и не только федеральные. Межрегиональная кооперация здесь всем пойдет на пользу. Давайте об этом подумаем», — заявила Валентина Матвиенко.