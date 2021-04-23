Цхинвал, , 14:34 — REGNUM В Южной Осетии на протяжении двух дней подряд не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает агентство «Рес».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Как рассказала журналистам глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, за последние сутки в стране провели 47 тестов на SARS-CoV-2, все показали отрицательный результат. Шесть человек этот период были признаны выздоровевшими.

Сутками ранее в республике провели 111 тестов. Их результаты также были отрицательными.

«Под наблюдением остаются 333 пациента. Общее число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии на сегодняшний день составляет 3296 человек», — сообщила Кочиева.

Стоит отметить, что в Южной Осетии не зарегистрированы случаи смерти пациентов с диагнозом COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии анонсировали поставку первой партии вакцины «Спутник V»