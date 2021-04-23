Минск, 23 апреля 2021, 14:31 — REGNUM Очередную операцию контрабандистов по переброске сигарет в ЕС пресекли белорусские пограничники. Любители лёгких денег использовали два беспилотных летательных аппарата.
«Летательные аппараты были обнаружены 18 апреля пограннарядом в 100 метрах от государственной границы. Военнослужащие прервали полет коптеров с помощью радиоэлектронного ружья. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности», — сообщило белорусское пограничное ведомство.
Задержанным грозит штраф.