Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал качество жилья, построенного и купленного для детей-сирот.

«Посмотришь на это, и такое ощущение, как будто мы для людей второго сорта строим жильё. Примерно так воспринимается эта история. Для этого нужны указания губернатора? Или у министра не хватает полномочий на это? Вы говорите снова же о том, что мы будем [делать] после того, как жильё приобретено и передано, а меня интересует, как мы контролируем работу до того, когда оно создаётся — либо строится, либо покупается», — отметил глава региона, обращаясь к министру строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергею Куцу.

Голубев подчеркнул, что ведомство не может быть в стороне от строящегося объекта. К контролю должны быть подключены главы муниципальных образований.

«От того, как мы строим, так оно потом и выглядит через определённый промежуток времени. Не выдерживает ни температурных нагрузок, ни иных характеристик, обеспечивающих сохранность жилья. Создавать нужно то, что живёт, может эксплуатироваться качественно. Каким образом найти механизм, чтобы это жильё передавалось в руки детям в нормальном состоянии? Просто относиться к этому нужно как к жилью для себя, а не как для тех, кого мы выводим за скобки. Считаю некачественно выполненную работу вредной во всех смыслах», — заключил Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области было возбуждено несколько уголовных дел о ненадлежащем качестве квартир, выданных детям-сиротам. В частности, в Красносулинском и Кагальницком районах, Пролетарске и Целине были выявлены многочисленные нарушения. Жильё оказалось непригодным для эксплуатации. Проверки прошли и в Морозовском районе.

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