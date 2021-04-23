Москва, , 14:27 — REGNUM Политическое давление на РФ будет спадать, что отразится и на курсе российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз МЭР, согласно которому к концу 2021 года рубль может укрепиться до 71−72 рублей за доллар.

«На курс рубля влияют политические риски, — сказал Зубец. — То есть тот курс, который мы имеем, состоит из реальной конъюнктуры валютного рынка, а с другой стороны, из политических рисков. Если мы снимем политические риски, то к концу года рубль может укрепиться примерно до 65 рублей за доллар. То есть еще больше, чем прогнозирует МЭР. А на сегодняшний день есть тенденция, что политические риски будут спадать. Политическое давление на РФ за последние годы не привело ни к какому значимому результату для тех людей, которые пытались давить. Поэтому запас сил, времени и ресурсов для давления подходит к концу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что после того, как «завалятся» глобальные фондовые рынки, доллар сначала укрепится, а потом сильно ослабеет.

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