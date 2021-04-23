Манчестер, Великобритания, , 14:27 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом 23 апреля сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, английский клуб связался с агентом игрока Жорже Мендешем по поводу его потенциального перехода.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с Роналду. Срок его контракта с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Напомним, Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Англии и два Кубка лиги. За «Ювентус» он выступает с 2018 года.

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