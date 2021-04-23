Томск, , 14:27 — REGNUM Ещё 24 070 доз вакцины от CОVID-19 (в том числе 7290 доз новосибирской «ЭпиВакКороны») получит Томская область в ближайшие две недели. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в администрации региона.

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На сегодняшний день в Томской области первым компонентом вакцины привился 66 191 человек, обоими — 39 483.

По данным областного оперштаба, на сегодняшний день в регионе выявлено 31 952 носителя коронавируса, выздоровели 31 013 человек, скончались 386 ковид-пациентов.

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