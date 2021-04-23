Улан-Удэ, , 14:26 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 25−26 апреля на большей части республики пройдут дожди, местами сильные снегопады.

«Усиление северо-западного ветра до 20, местами до 24 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. На дорогах гололедица, на перевалах накаты, налипание мокрого снега на проводах», — отметили в управлении.

Жителей призвали соблюдать все меры безопасности, поскольку риск аварий и возникновения различных ЧС в этих условиях растёт. Автомобилистам рекомендовано отказаться от дальних поездок.