Джакарта, , 14:26 — REGNUM Национальная полиция Индонезии задействовала робота, способного работать на глубине 300 метров, для поиска подводной лодки Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

Помимо роботов, национальная полиция также задействовала четыре корабля для поиска затонувшего судна ВМС Индонезии.

Вооруженные силы Индонезии ищут подводную лодку Nanggala-402, исследуя все районы у северного побережья острова Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия направила два военных корабля для помощи в поисках затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии.

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