Москва, , 14:26 — REGNUM Срок исковой давности прошел, должник уже забыл про этот долг, но память освежает звонок от коллектора. Во время пандемии объем просроченной задолженности значительно вырос, поэтому банки стали активнее продавать старые долги, чтобы все силы направить на взыскание новых долгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист по банкротству, финансовый консультант юридической компании Vmestodolgov Василий Черепанов.

«Коллекторы, конечно же, имеют право заниматься взысканием долгов. Многие должники думают, что долги сами по себе пропадут, но такого не бывает.

Уверен, что количество таких случаев будет все больше, ведь банку невыгодно взыскивать старые долги, а коллекторы с удовольствием по ним работают.

Их методы не всегда законны, например, звонки всем родственникам, коллегам на работу, комментарии в социальных сетях, в крайних случаях поджигают почтовые ящики, расписывают подъезд.

Будет ли продуктивна работа коллекторов пока неизвестно. Важно помнить, что долг можно выплатить или списать в процедуре банкротства.

Например, существует процедура финансового оздоровления, любой гражданин может признать себя банкротом и списать все долги. Тогда коллекторы не будут иметь полномочия требовать от банкрота долги», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, за год российские банки передали для взыскания коллекторским агентствам 582 млрд рублей проблемных долгов физических лиц.

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