Белгород, , 14:26 — REGNUM В Белгородской области 23 апреля выявлено 83 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 53 пациента, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 поданы ещё 5518 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 36 222 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 32 299 человек. В стационарах находятся 869 пациентов, лечатся амбулаторно 2438 жителей, на самоизоляции — 8853 человека. От осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 616 пациентов.

С начала прививочной кампании на вакцинацию от COVID-19 записались 200 408 человек. 118 358 добровольцев уже завершили иммунизацию.