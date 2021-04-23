23 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В Крыму не стихают страсти вокруг Форосского парка. Глава администрации Ялты Янина Павленко уже дважды побывала в парке с целью проверить устранение нарушений застройщиком, тем временем в сети собирают подписи за освобождение территории парков от застройки, а ялтинцы записали новое обращение к президенту Владимиру Путину.

Зоя Емельянова, , 16:58 — REGNUM В Крыму не стихают страсти вокруг Форосского парка. С 17 апреля глава администрации Ялты Янина Павленко уже дважды побывала в парке с целью проверить устранение нарушений застройщиком, тем временем в сети собирают подписи за освобождение территории парков от застройки, а ялтинцы записали новое обращение к президенту Владимиру Путину.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«18 апреля, в международный день памятников и исторических мест, фороссцы и все неравнодушные к судьбе форосского парка крымчане собрались, чтобы записать свое обращение к президенту Путину. Люди устали терпеть беспредел, который творят в изувеченном парке застройщики, они устали слушать постоянную ложь чиновников, которые переписывают законы так, как им выгодно, люди устали молчать. Парк, памятник садово-парковой архитектуры, в прямом смысле слова, убивают. Как же больно за фороссцев и за родной Крым, в котором толстосумы творят, что хотят, а крымчане стали будто чужими в родных поселках и городах! Власти будто оглохли и ослепли и не слышат людей, они слышат лишь тех, у кого много денег! До чего докатились — начали стройки прямо в особо охраняемых природных территориях парков! Наглости просто нет предела! Парк принадлежит всем людям, но его уничтожают ради прихоти частных лиц. Крым SOS!» — сообщается в паблике «ВКрыму | Новости Крыма [Симферополь]».

Правда, очередной флешмоб в сети поддержали далеко не все пользователи.

«Не совсем ясно, причем тут президент. Флешмоб — это, конечно, круто, особенно если он снят на «айфон». И вообще, а что там не так с Форосским парком??? Там не разрешают строить местным и не очень, свои магазинчики и гостиничики???» — иронизирует в комментариях Евгений Х.

«Чтобы узнать, кто и что там собирается строить — много времени, да и особого ума не надо», — отвечает ему Noname Nosurename

«Собрались и убрали в своем дворе, парке и сквере. Самим надо решать, Путин все должен решить», — считает Любовь Ю.

Глава администрации Ялты внепланово проверила Форосский парк на предмет устранения замечаний Rk.gov.ru

«Надо просить, чтобы был запрет на все стройки в парке и возле моря», — считает Мария Н.

Тем временем на платформе петиций ведётся сбор подписей под обращением к президенту РФ и главе Крыма с требованием «спасти Форосский парк от массовой застройки».

«С осени 2020 года в парке началась активная застройка территорий и снос существующих строений в районе 7-го корпуса. Опроса жителей не было, общественных обсуждений проектов застройки тоже не проводилось, местные жители не согласны с такими преобразованиями парка!» — говорится в петиции, которую подписали более 12 тыс. человек.

Свои впечатления от посещения парка 16 апреля с возмущением описала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Грязь, мусор — и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья!!! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро!!! В самом парке также увидели строительство объекта, которого в предыдущий наш визит не было. В дальней части парка — ужасно замусоренный вахтовый городок — всюду грязь, а реликтовые рощи используются как туалет», — возмутилась чиновница.

«Обещала быть в Форосе в субботу, но сегодня решила устроить застройщику внеплановую проверку, чтобы увидеть, услышаны ли наши требования — за неделю навести порядок в парке. Ход работ осмотрели вместе с главным архитектором республики Ириной Соловьевой и замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Аллой Архангельской», — написала уже 20 апреля Павленко.

«То, что увидела, признаюсь, порадовало. Уборка территории идет, причем очень активно! Даже не знаю, что мешало застройщику содержать территорию в чистоте с момента начала строительства, чтоб не доводить до народного гнева. Очень надеюсь, что на территории уже скоро будет чистота и порядок и начнется компенсационная высадка деревьев, согласно разработанного специалистами Никитского Ботанического сада проекту! И парк начнет развиваться именно как парк. Держим вопрос на контроле — еще не раз вернусь с инспекцией, журналистами и активной общественностью», — уточнила глава администрации Ялты.

Стройка в Форосском парке Rk.gov.ru

Однако оптимизм Янины Павленко сами ялтинцы в комментариях разделить не захотели.

«Там нужно полностью остановить стройку. И заставить убрать эти ужасные коробки, уродующие облик парка», — отметила Анна П.

«Выскажу мнение практически каждого живущего в Форосе и многих людей, посещающих наш парк, — такое убожество и такое варварство неприемлемо в прекрасном уголке природы. Если были строения в аварийном состоянии, то их стоило только снести, озеленить эти пятна, а наличие одного санатория на территории достаточно. Многоэтажек и в Форосе, и по всему Крыму налепили выше крыши. Сделайте доброе дело для всех — остановите стройку, уберите строения. То, что уже натворили, — это просто преступление. Парком торгуют, как дорогой вещью на аукционе», — считает Людмила А.

«Что же вы творите! Продали наследие! Это как надо ненавидеть Крым, чтоб молча смотреть как уничтожают парк и радоваться убранному варварами мусору… Я просто в шоке от вашего цинизма и ненависти к Родине. Даже в Москве, в парках где нет 500-летних уникальных хвойных деревьев, не позволяют себе варварство — уничтожать их. И только власти Крыма из-за жажды наживы согласились на это. Чудовищно и низко. Остановите стройку, если у вас осталось ещё хоть что-то, напоминающее совесть», — призывает Александра М.

«Наши требования в Форосском парке-памятнике садово-паркового искусства никак не совпадают с вашими преступными. Разве вы не понимаете, что своё имя и имя своих родителей покрываете позором, застраивая уникальный парк?» — обращается к чиновникам Евгений Ж.

Стройка в Форосском парке Rk.gov.ru

Скандал из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка, длится уже второй месяц. На сторону фороссцев встала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») — она направила обращение в Генпрокуратуру, в результате в марте было возбуждено уголовное дело о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке.

Власти Крыма изначально вообще не хотели замечать ситуацию в парке. После того, как скандал дошёл до Кремля, глава Крыма поехал в Форос, чтобы встретиться с местными жителями. Однако поддержки от него они не получили — власти Крыма настаивают, что строительство ведётся законно.

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