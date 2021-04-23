Зоя Емельянова, 23 апреля 2021, 16:58 — REGNUM В Крыму не стихают страсти вокруг Форосского парка. С 17 апреля глава администрации Ялты Янина Павленко уже дважды побывала в парке с целью проверить устранение нарушений застройщиком, тем временем в сети собирают подписи за освобождение территории парков от застройки, а ялтинцы записали новое обращение к президенту Владимиру Путину.

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

«18 апреля, в международный день памятников и исторических мест, фороссцы и все неравнодушные к судьбе форосского парка крымчане собрались, чтобы записать свое обращение к президенту Путину. Люди устали терпеть беспредел, который творят в изувеченном парке застройщики, они устали слушать постоянную ложь чиновников, которые переписывают законы так, как им выгодно, люди устали молчать. Парк, памятник садово-парковой архитектуры, в прямом смысле слова, убивают. Как же больно за фороссцев и за родной Крым, в котором толстосумы творят, что хотят, а крымчане стали будто чужими в родных поселках и городах! Власти будто оглохли и ослепли и не слышат людей, они слышат лишь тех, у кого много денег! До чего докатились — начали стройки прямо в особо охраняемых природных территориях парков! Наглости просто нет предела! Парк принадлежит всем людям, но его уничтожают ради прихоти частных лиц. Крым SOS!» — сообщается в паблике «ВКрыму | Новости Крыма [Симферополь]».

Правда, очередной флешмоб в сети поддержали далеко не все пользователи.

«Не совсем ясно, причем тут президент. Флешмоб — это, конечно, круто, особенно если он снят на «айфон». И вообще, а что там не так с Форосским парком??? Там не разрешают строить местным и не очень, свои магазинчики и гостиничики???» — иронизирует в комментариях Евгений Х.

«Чтобы узнать, кто и что там собирается строить — много времени, да и особого ума не надо», — отвечает ему Noname Nosurename

«Собрались и убрали в своем дворе, парке и сквере. Самим надо решать, Путин все должен решить», — считает Любовь Ю.

Глава администрации Ялты внепланово проверила Форосский парк на предмет устранения замечаний
Глава администрации Ялты внепланово проверила Форосский парк на предмет устранения замечаний
Rk.gov.ru

«Надо просить, чтобы был запрет на все стройки в парке и возле моря», — считает Мария Н.

Тем временем на платформе петиций ведётся сбор подписей под обращением к президенту РФ и главе Крыма с требованием «спасти Форосский парк от массовой застройки».

«С осени 2020 года в парке началась активная застройка территорий и снос существующих строений в районе 7-го корпуса. Опроса жителей не было, общественных обсуждений проектов застройки тоже не проводилось, местные жители не согласны с такими преобразованиями парка!» — говорится в петиции, которую подписали более 12 тыс. человек.

Свои впечатления от посещения парка 16 апреля с возмущением описала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Грязь, мусор — и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья!!! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро!!! В самом парке также увидели строительство объекта, которого в предыдущий наш визит не было. В дальней части парка — ужасно замусоренный вахтовый городок — всюду грязь, а реликтовые рощи используются как туалет», — возмутилась чиновница.

«Обещала быть в Форосе в субботу, но сегодня решила устроить застройщику внеплановую проверку, чтобы увидеть, услышаны ли наши требования — за неделю навести порядок в парке. Ход работ осмотрели вместе с главным архитектором республики Ириной Соловьевой и замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Аллой Архангельской», — написала уже 20 апреля Павленко.

«То, что увидела, признаюсь, порадовало. Уборка территории идет, причем очень активно! Даже не знаю, что мешало застройщику содержать территорию в чистоте с момента начала строительства, чтоб не доводить до народного гнева. Очень надеюсь, что на территории уже скоро будет чистота и порядок и начнется компенсационная высадка деревьев, согласно разработанного специалистами Никитского Ботанического сада проекту! И парк начнет развиваться именно как парк. Держим вопрос на контроле — еще не раз вернусь с инспекцией, журналистами и активной общественностью», — уточнила глава администрации Ялты.

Стройка в Форосском парке
Стройка в Форосском парке
Rk.gov.ru

Однако оптимизм Янины Павленко сами ялтинцы в комментариях разделить не захотели.

«Там нужно полностью остановить стройку. И заставить убрать эти ужасные коробки, уродующие облик парка», — отметила Анна П.

«Выскажу мнение практически каждого живущего в Форосе и многих людей, посещающих наш парк, — такое убожество и такое варварство неприемлемо в прекрасном уголке природы. Если были строения в аварийном состоянии, то их стоило только снести, озеленить эти пятна, а наличие одного санатория на территории достаточно. Многоэтажек и в Форосе, и по всему Крыму налепили выше крыши. Сделайте доброе дело для всех — остановите стройку, уберите строения. То, что уже натворили, — это просто преступление. Парком торгуют, как дорогой вещью на аукционе», — считает Людмила А.

«Что же вы творите! Продали наследие! Это как надо ненавидеть Крым, чтоб молча смотреть как уничтожают парк и радоваться убранному варварами мусору… Я просто в шоке от вашего цинизма и ненависти к Родине. Даже в Москве, в парках где нет 500-летних уникальных хвойных деревьев, не позволяют себе варварство — уничтожать их. И только власти Крыма из-за жажды наживы согласились на это. Чудовищно и низко. Остановите стройку, если у вас осталось ещё хоть что-то, напоминающее совесть», — призывает Александра М.

«Наши требования в Форосском парке-памятнике садово-паркового искусства никак не совпадают с вашими преступными. Разве вы не понимаете, что своё имя и имя своих родителей покрываете позором, застраивая уникальный парк?» — обращается к чиновникам Евгений Ж.

Стройка в Форосском парке
Стройка в Форосском парке
Rk.gov.ru

Скандал из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка, длится уже второй месяц. На сторону фороссцев встала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») — она направила обращение в Генпрокуратуру, в результате в марте было возбуждено уголовное дело о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке.

Власти Крыма изначально вообще не хотели замечать ситуацию в парке. После того, как скандал дошёл до Кремля, глава Крыма поехал в Форос, чтобы встретиться с местными жителями. Однако поддержки от него они не получили — власти Крыма настаивают, что строительство ведётся законно.

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