Сеул, 23 апреля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки дорожных тестов обновлённого универсала KIA Ceed. Фотографии автомобиля размещены на сайте Info Car.

Info Car Обновлённый универсал KIA Ceed

Ожидается, что рестайлинговая KIA Ceed получит новейшие технологии, продвинутую систему безопасности и более стильный внешний вид. Пока же сложно оценить дизайн авто — он скрыт плотным камуфляжем. Тем не менее под ним можно разглядеть изменения, которые произошли. Так, по силуэту можно определить, что Ceed получит новую радиаторную решётку и модернизированный бампер.

В моторной линейке автомобиля может появиться двигатель 1.5 T-GDi, CVVD. 1.6 Turbo и более производительный «движок» GT. С ними будет функционировать инновационная интеллектуальная трансмиссия IMT.

Ранее в Индонезии состоялся дебют семиместного паркетника KIA Sonet. Длина этой трёхрядной версии модели составляет 4120 мм. Под её капотом «трудится» бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 115 «лошадей».

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