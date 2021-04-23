KIA провела испытания обновлённого универсала Ceed
Сеул, 23 апреля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки дорожных тестов обновлённого универсала KIA Ceed. Фотографии автомобиля размещены на сайте Info Car.
Ожидается, что рестайлинговая KIA Ceed получит новейшие технологии, продвинутую систему безопасности и более стильный внешний вид. Пока же сложно оценить дизайн авто — он скрыт плотным камуфляжем. Тем не менее под ним можно разглядеть изменения, которые произошли. Так, по силуэту можно определить, что Ceed получит новую радиаторную решётку и модернизированный бампер.
В моторной линейке автомобиля может появиться двигатель 1.5 T-GDi, CVVD. 1.6 Turbo и более производительный «движок» GT. С ними будет функционировать инновационная интеллектуальная трансмиссия IMT.
Ранее в Индонезии состоялся дебют семиместного паркетника KIA Sonet. Длина этой трёхрядной версии модели составляет 4120 мм. Под её капотом «трудится» бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 115 «лошадей».
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