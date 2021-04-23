Москва, , 14:19 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, состоялась онлайн-встреча, посвящённая проведению первого в России официального кибертурнира по смешанным единоборствам, организованного Федерацией компьютерного спорта Москвы и UFC Russia. Конференция прошла на базе информационного агентства ТАСС.

Во встрече приняли участие президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр, заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Михаил Арутюнов, вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по России и СНГ Андрей Громковский, российские бойцы UFC Сергей Хандожко и Арман Царукян. Они обсудили проведение чемпионата и порассуждали на тему развития подобных инициатив в будущем.

Сообщается, что все матчи кибертурнира будут привязаны к реальным матчам UFC. По словам Андрея Громковского, в UFC Russia надеются, что финал соревнования состоится в офлайн-формате.

Напомним, что призовой фонд соревнования составит 350 тыс. рублей. Первый квалификационный турнир в формате Single-Elimination Bo3 пройдет 25 апреля 2021 года в день турнира UFC 261:Камару Усман против Хорхе Масвидаль.

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