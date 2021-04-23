Ташкент, , 14:18 — REGNUM Власти Узбекистана конфисковали 12 млрд сумов ($1,14 млрд), 14 квартир, 43 машины и 37 объектов недвижимости у предприятий, которые принадлежали бывшему заместителю хокима (главы) Джизаской области Акраму Рахмонкулову. Об этом сообщил в управлении по связям с общественностью и правовой информации генпрокуратуры республики.

Подробности дела о коррупции бывшего заместителя главы регионы обнародовал генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев на заседании сената республики.

По данным генпрокуратуры, Юлдашев организовал преступное сообщество и присвоил миллиарды сумов через проведение тендеров среди своих знакомых.

В частности, чиновник выполнял работы на 82 объектах через девять подконтрольных ему организации. Общая сумма выполненных работ составила 494 млрд сумов ($46,8 млн). За счет завышения стоимости работ Рахмонкулов присвоил 20 млрд сумов ($1,9 млн), сказал генпрокурор.

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