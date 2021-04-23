Тюмень, , 14:17 — REGNUM В Тюменской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции действующие ограничения продлеваются до 23 мая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

«За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди — период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь — из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году», — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.