Москва, , 14:17 — REGNUM Иммунитет после вакцинации российскими вакцинами от коронавирусной инфекции защищает от всех штаммов, которые на сегодняшний день выявлены в России. Об этом 23 апреля в ходе селекторного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Пока мутаций у вирусов, в тех фрагментах… которые могли бы обходить тест-системы или обходить иммунитет после вакцин — таких мутаций нет», — подчеркнула руководитель ведомства.

Кроме того, заверила Попова, российские тест-системы на данный момент способны выявить все виды новых штаммов коронавируса.

«Мы проверили, это один из элементов нашего исследования — как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы», — сказала главы Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 апреля, общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 127,1 млн. При этом 332 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.