Екатеринбург, 23 апреля 2021, 14:21 — REGNUM Общегородской субботник пройдёт в Екатеринбурге 27 апреля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Изначально мероприятие намечали на 24 апреля, однако из-за непогоды дату было решено сменить.
В городе подготовили для проведения субботников 346 площадок. Чтобы получить соответствующий инвентарь, гражданам нужно обращаться в районные службы благоустройства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге тоже отменили субботник, намеченный на 24 апреля.
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