Москва, , 14:15 — REGNUM Банк России выбрал средний вариант повышения ключевой ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Перед регулятором фактически было три опции, первая — увеличение ставки на 0,25 п.п. до 4,75%, этот вариант учитывает лишь продолжающийся рост инфляции.

Вторая опция — это увеличение ставки на 0,5 п.п. до 5,0%, этот вариант учитывал и ускорение инфляции, и санкционное давление со стороны США.

И третья опция — это увеличение ставки на 0,75% п.п. до 5,25%, этот вариант учитывал инфляцию, экономическое давление и геополитическое обострение.

Как видно, в последние дни на Востоке Украины началась быстрая деэскалация, так что второй вариант с повышением ключевой ставки на 0,5 п.п. с 4,5% до 5,0% оказался наиболее подходящим.

Такого же мнения до оглашения решения Банка России придерживались и инвесторы на российском долговом рынке, где доходность по однолетним ОФЗ находилась на уровне 5,4%.

К текущему росту ставок не стоит относиться как к завершению эры низких процентных ставок. А тот всплеск ставок, который сейчас наблюдается и в России, и в мире, скорее стоит считать локальным на период до 1−1,5 лет, в течении которого уровень ключевой ставки в России, из-за повышенной инфляции и геополитических рисков, может дойти до 7,0−8,0%.

Но после этого, многолетний тренд на снижение процентных ставок с высокой вероятностью продолжится, так что этот всплеск вероятно станет хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью.

Для российских банков повышение ключевой ставки, это безусловный плюс. Потому что в последние несколько лет, ставка Банка России достигла исторического минимума, что привело к сильному сужению спреда между депозитными и кредитными ставками, и сокращению главной статьи прибыли коммерческих банков.

Теперь, после повышения ключевой ставки у них появится возможность этот спред расширить, улучшая свои финансовые результаты.

По ипотечным кредитам есть понятие «плавающей ставки». В некоторых кредитных договорах предусмотрена опция, что в односторонне порядке банк может повышать проценты по ипотечному кредиту, если ЦБ РФ повышает ключевую ставку», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 23 апреля принял решение поднять ключевую ставку на 0,5% до уровня 5,0% годовых. Это произошло впервые с 2014 года.

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