Москва, 23 апреля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, призванный упростить оформление сделок с недвижимостью, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Недвижимость. Григорий Фадеев ИА Красная Весна

Подать заявление о кадастровом учете, о государственной регистрации прав можно будет, помимо прочего, посредством выездного приема, который будет осуществляться за плату. При этом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп и некоторых других категорий граждан услуга будет бесплатной.

Выездной прием документов может также осуществляться МФЦ. При этом порядок осуществления МФЦ выездного приема, размеры платы за его осуществление, а также случаи, в которых такая плата не взимается, будут устанавливаться высшим органом исполнительной власти региона.

Одновременно кадастровый учет и регистрация прав смогут осуществляться по заявлению нотариуса, если право на объект недвижимости возникло на основании нотариально удостоверенной сделки, в результате которой образован новый объект недвижимости.

Предусматривается дополнительная возможность электронной подачи документов и совершения сделок через личный кабинет правообладателя (на сайте Росреестра). При этом идентификация личности правообладателя будет осуществляться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации портала государственных и муниципальных услуг.

Для органов госвласти и местного самоуправления устанавливается обязанность представлять документы для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав только в электронном виде.

Одновременно устанавливается запрет на создание интернет-сайтов, программ и приложений, посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.