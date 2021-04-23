Рязань, 23 апреля 2021, 14:23 — REGNUM К уголовной ответственности будет привлечён 26-летний житель Рязани. Мужчина неоднократно попадался на торговле спиртными напитками из своего дома, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
К жителю улицы Ленинского Комсомола регулярно приходили покупатели, чаще всего граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Соседи, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родственников, неоднократно жаловались на молодого человека участковому полицейскому. В феврале 2021 года рязанца привлекли к административной ответственности — за незаконную продажу алкогольной продукции ему назначили штраф в 15 тысяч рублей и предупредили о недопустимости повторного нарушения.
Мужчина проигнорировал решение суда и продолжил продажу спиртного. В отношении рязанца возбуждено уголовное дело.