Тбилиси, , 20:58 — REGNUM Между президентами Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майей Санду произошел телефонный разговор. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба грузинского президента.

Сообщается, что Санду поздравила грузинского президента с заключением между властями и оппозицией соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Зурабишвили также пожелала молдавскому лидеру преодоления политкризиса в её стране.

«Президент Зурабишвили выразила надежду, что будут найдены пути выхода из этой ситуации и, что Грузия и Молдавия смогут работать вместе для достижения общих целей и проектов на пути к евроатлантической интеграции», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что 15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент республики. В ответ на это депутаты парламентского большинства отменили решение о назначении Доминики Маноле председателем КС.