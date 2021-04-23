Сеул, , 14:17 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 23 апреля телефонные переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвидом Бисли, с которым обсудил продовольственную ситуацию в мире, усугублённую пандемией коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров, глава ВПП ООН высоко оценил роль Южной Кореи в реагировании на гуманитарный кризис, а также призвал власти страны продолжить вносить вклад в деятельность организации.

В свою очередь, южнокорейский дипломат выразил поддержку усилиям гуманитарной организации.

Стороны также затронули продовольственную ситуацию в КНДР, согласившись тесно сотрудничать в данном направлении.