Ньон, Швейцария, , 14:14 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что Санкт-Петербург получит дополнительные матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу. Об этом 23 апреля сообщили в организации.

Ранее глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил, что сборной Польши со Швецией и Словакией перенесены из Дублина в Санкт-Петербург.

Первоначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча Евро-2020, но теперь после отказа Дублина и Бильбао в «северной столице» России пройдут семь матчей.

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