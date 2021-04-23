Москва, , 14:12 — REGNUM После того, как «завалятся» глобальные фондовые рынки, доллар сначала укрепится, а потом сильно ослабеет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогнозы министерства экономического развития РФ, согласно которым к концу года рубль может укрепиться до 71−72 рублей за доллар.

«С точки зрения формальной логики, которую исповедует наша правящая тусовочка либеральная, так и будет. Денег у людей как не было, так и нет. Денег у предприятий не будет. Соответственно рублей будет мало. А доллары будут — потому что цены на нефть вполне комфортные. В полтора раза выше тех, что заложены в бюджет. В правительстве уверены, что мировая экономика восстановится. И они не могут себе представить никаких качественных изменений. Они не верят, что бывают качественные изменения. Так что в рамках инерционной логики прогноз МЭР вполне понятен и вполне естественен. С точки зрения реальности, мы так далеко планировать не можем», — сказал Делягин.

По его словам, уже больше полугода все мировые специалисты ждут, когда «завалятся» глобальные фондовые рынки.

«Сразу после этого доллар укрепится, а дальше он ослабнет. И он может ослабнуть сильнее рубля, и это будет выглядеть как укрепление рубля по отношению к доллару», — пояснил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что низкий курс рубля очень комфортен для федерального бюджета РФ.

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