Москва, , 14:11 — REGNUM Россия ужесточила эпидемиологический контроль на границе, заявила 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Мы усилили санитарно-карантинный контроль на границе, он стал более плотным», — сказала она на совещании с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Также Попова отметила, что эпидпроцесс в России на сегодня стабильный, на протяжении нескольких недель наблюдается «замедление темпа в снижении». Однако эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в России может осложниться.

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